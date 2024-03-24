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خال كيت ميدلتون يهاجم ميغان ماركل
خال كيت ميدلتون يهاجم ميغان ماركل
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خال كيت ميدلتون يهاجم ميغان ماركل

فن

2024-03-24 | 07:53
خال كيت ميدلتون يهاجم ميغان ماركل
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Aljadeed
خال كيت ميدلتون يهاجم ميغان ماركل

يبدو أن السيد غاري غولدسميث، خال اميرة وبلز كيت ميدلتون، ليس من محبي ميغان ماركل، إذ انتقد زواجها من الأمير هاري في تصريحات صحافية، مطلقاً عليها لقب "الفتاة الضاحكة".

وفي مقابلة جديدة مع صحيفة "تايمز"، قال غولدسميث: "دعونا نواجه الأمر، الفتاة الضاحكة لن تبقى موجودة إلى الأبد، أليس كذلك؟ أعتقد أنها متقلبة. وأعتقد أنها سيئة للغاية لهاري ولبلدنا".
وأشار الى انه لا يقدر حقيقة أن ميغان ماركل، اتهمت أفرادًا من العائلة المالكة بالإدلاء بتصريحات عنصرية حول لون بشرة ابنها آرتشي قبل ولادته في أيار 2019، مضيفا: "لهذا السبب أشعر بالغضب الشديد إزاء ما قالته ميغان عن كيت. لقد نشأت أنا وكارول ميدلتون في مجتمع متنوع يضم كل الثقافات التي يمكن التفكير فيها. فكرة أن الفتاة الضاحكة تقول إن كيت عنصرية تجعلني غاضبًا. تعرف كيت جذور عائلتها وتفخر بها. أنا آسف، لكن الفتاة الضاحكة ليست من الأشخاص الطيبين".
هذا واتهم غولدسميث دوق ساسكس وزوجته "بمطاردة دولارات الشركات الأميركية وهذا أمر قبيح للغاية"، مضيفا: "كان ويليام وهاري وكيت ثلاثيًا صغيرًا سعيدًا وقد تحطم الأمر تمامًا".
وأشارت "تايمز" إلى أن المقابلة أجريت قبل أن تعلن ميدلتون تشخيص إصابتها بالسرطان يوم الجمعة الفائت.
 

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