ما حقيقة وفاة هويدا ابنة صباح في منزلها بـ أميركا ؟

وفي التفاصيل، أشارت معلومات لـ موقع الفن، الى ان هويدا ما زالت على قيد الحياة، وخبر وفاتها هو مجرد شائعة، علماً أنها تعاني حتى قبل وفاة والدتها، من أزمات صحية متلاحقة، وهي تتلقى العلاجات في أميركا تحت إشراف أطباء مختصين.

يذكر أن الفنانة الراحلة صباح قبل وفاتها بسنوات أحضرت ابنتها هويدا الى لبنان، وباشرت بعلاجها من مرض في الكبد، لكنها بعد ذلك أعادتها الى أميركا لاستكمال العلاجات هناك