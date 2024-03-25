بسمة بوسيل تكشف لاول مرة سبب انفصالها عن تامر حسني

وخلال استضافتها في برنامج "ع المسرح" الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على قناة "الحياة"، اشارت بسمة الى أن السبب وجدته في نفسها بعد فترة طويلة، اذ قالت: "وصلنا لمرحلة مكناش بنعرف نتكلم، طبيعة شغل تامر كمان صعبة ودائمًا محتاجة مجهودًا، لكن اكتشفت أن المشكلة لدي، أنا أتعلق جدًا بالأشخاص، وهذه أزمتي".هذا وأشارت بسمة بوسيل إلى أن الطلاق كان أمرًا صعبًا جدًا بالنسبة لها، ولكنها والفنان تامر حسني يحبان بعضهما كثيرًا كأشخاص بعيدًا عن مسألة كونهما زوجين، مبينة أن تامر حسني شخصية غالية عندها للغاية، والتواصل مستمر بينهما حتى الآن، حيث يتابع معها كل شؤون حياتها، ويسأل عما تفعله، واعتبرت أن الطلاق بالنسبة لها كان بمثابة صدمة حادة "تروما"، أو بمعنى آخر "مصيبة".