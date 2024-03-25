اخبار عن دخول رحمة رياض الى المستشفى و الكسندر علوم يوضح حقيقة ما حصل معها

الا ان زوج رحمة، الممثل ألكسندر علوم، سرعان ما خرج عن صمته ونفى الخبر بشكل كامل.

واكد الكسندر في حديث لـ ET بالعربي ان لا صحة للأخبار المتداولة حول دخول رحمة رياض الى مستشفى خاص للولادة في أميركا لوضع مولودتها.

وأوضح علوم أن المعلومات المتداولة حول دخول زوجته غرفة العمليات من أجل الولادة غير صحيحة، وأنهم لا يزالوا ينتظرون تحديد الموعد ولا أحد يعلم حالياً متى يكون، مؤكداً أنهم سوف يعلنون عن استقبالهما لطفلهما في وقته.

كما أكد أنهم حالياً متواجدين في تركيا وليس في أميركا، كما ينتشر على السوشيال ميديا.