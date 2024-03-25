الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اخبار عن دخول رحمة رياض الى المستشفى و الكسندر علوم يوضح حقيقة ما حصل معها
اخبار عن دخول رحمة رياض الى المستشفى و الكسندر علوم يوضح حقيقة ما حصل معها
A-
A+

اخبار عن دخول رحمة رياض الى المستشفى و الكسندر علوم يوضح حقيقة ما حصل معها

فن

2024-03-25 | 06:34
اخبار عن دخول رحمة رياض الى المستشفى و الكسندر علوم يوضح حقيقة ما حصل معها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اخبار عن دخول رحمة رياض الى المستشفى و الكسندر علوم يوضح حقيقة ما حصل معها

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبراً عن دخول الفنانة العراقية رحمة رياض إلى المستشفى بصورة عاجلة لاستقبال مولودها الأول، وذلك في احد مستشفيات امريكا.

الا ان زوج رحمة، الممثل ألكسندر علوم، سرعان ما خرج عن صمته ونفى الخبر بشكل كامل.

واكد الكسندر في حديث لـ ET  بالعربي ان لا صحة للأخبار المتداولة حول دخول  رحمة رياض الى مستشفى خاص للولادة في أميركا لوضع مولودتها.

وأوضح علوم أن المعلومات المتداولة حول دخول زوجته غرفة العمليات من أجل الولادة غير صحيحة، وأنهم لا يزالوا ينتظرون تحديد الموعد ولا أحد يعلم حالياً متى يكون، مؤكداً أنهم سوف يعلنون عن استقبالهما لطفلهما في وقته.

كما أكد أنهم حالياً متواجدين في تركيا وليس في أميركا، كما ينتشر على السوشيال ميديا

 

اقرأ ايضا في فن

محمد العمروسي يتعرض لازمة قلبية وهذا وضعه الصحي
08:26

محمد العمروسي يتعرض لازمة قلبية وهذا وضعه الصحي

نُقل الفنان المصري محمد العمروسي، الى أحد مستشفيات القاهرة، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة ظهر امس الأحد.

08:26

محمد العمروسي يتعرض لازمة قلبية وهذا وضعه الصحي

نُقل الفنان المصري محمد العمروسي، الى أحد مستشفيات القاهرة، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة ظهر امس الأحد.

موقف طريف يجمع شام الذهبي وزوجها
08:23

موقف طريف يجمع شام الذهبي وزوجها

تعرضت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، وزوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال لموقف طريف بعد ان نسيا تاريخ عيد زواجهما.

08:23

موقف طريف يجمع شام الذهبي وزوجها

تعرضت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، وزوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال لموقف طريف بعد ان نسيا تاريخ عيد زواجهما.

تغيّر واضح في ملامح نجوى كرم في احدث ظهور لها
07:15

تغيّر واضح في ملامح نجوى كرم في احدث ظهور لها

تصدرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو تحدثت فيه عن تفاصيل حياتها الخاصة، في حين كان لافتا تغيّر ملامحها بشكل كبير، حيث راح الجمهور يتساءل عن خضوعها لعمليات تجميل خصوصا انها بدت اصغر سنا.

07:15

تغيّر واضح في ملامح نجوى كرم في احدث ظهور لها

تصدرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو تحدثت فيه عن تفاصيل حياتها الخاصة، في حين كان لافتا تغيّر ملامحها بشكل كبير، حيث راح الجمهور يتساءل عن خضوعها لعمليات تجميل خصوصا انها بدت اصغر سنا.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024