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تيم حسن في تعليق طريف على شخصيته في مسلسل &quot;تاج&quot;: ماعاد تنفع الـ شوكتلو
تيم حسن في تعليق طريف على شخصيته في مسلسل "تاج": ماعاد تنفع الـ شوكتلو
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تيم حسن في تعليق طريف على شخصيته في مسلسل "تاج": ماعاد تنفع الـ شوكتلو

فن

2024-03-25 | 06:49
تيم حسن في تعليق طريف على شخصيته في مسلسل "تاج": ماعاد تنفع الـ شوكتلو
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Aljadeed
تيم حسن في تعليق طريف على شخصيته في مسلسل "تاج": ماعاد تنفع الـ شوكتلو

عبّر الممثل السوري تيم حسن، بطريقة طريفة على تطور الاحداث في مسلسل "تاج" ، الذي يلعب فيه دور البطولة بشخصية "تاج الحمال".

فبعد أن أثيرت الشكوك حول تاج من قبل الشرطة والفرنسيين، خلال بحثه عن الملفات المسروقة التي تدين مخبرين لـ الفرنسيين، أرسلت الشرطة دورية لإحضار تاج إلى المخفر بعد الاشتباه به في تهريب صديقه صبحي من نادي تدريب الملاكمة.

وبعد الاشتباه بـ تاج والقاء القبض عليه، والتحقيق فيما اذا كان هو نفسه شخصية "المقص" الذي يحارب الاحتلال الفرنسي بالسر، شوق تيم حسن جمهوره.

وفي تعليق طريف له عبر انستغرام، نشر تيم مجموعة جديدة من الصور التي وثقت بعض المشاهد من الحلقة وكتب:  "ماعاد تنفع الـ شوكتلو"، وهي الجملة التي اعتاد تاج ان يقولها دائما للتملص من الفرنسيين.

A post shared by TIM HASSAN | تيم حسن (@taimhasan)


 

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