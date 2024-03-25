ابن فضل شاكر يكشف مفاجأة عن ازمة والده: راجع!

وقال محمد شاكر في مقابلة مع قناة "المشهد"، إن أزمة والده من المفترض أن تنتهي العام الحالي، موضحا أنهم يستعدون لإنتاج فيلم وثائقي يتحدث عن سيرة حياة والده وتفاصيلها، بدءًا من حياته في الميتم بعد وفاة والديه، والظروف المادية الصعبة التي مرَّ بها، وأزمته في السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أنه حان وقت استماع المشاهد للقصة الحقيقية من فضل شاكر.



وبين نجل فضل أن تصديق مضمون الفيلم مرتبط بالمشاهدين، لكن يجب عليهم سماع ما سيقوله والده بعد 10 سنوات من الصمت، ورؤية الأمور من منظور مختلف.

وأوضح أنه في حال عاد والده لإحياء المهرجانات والحفلات الغنائية، فإن جميع المسارح ستفتح له، لذلك يشعر بالرهبة من فكرة أن يصبح شخص "متجبرا" يحاول الانتقام بسبب ما واجهه

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