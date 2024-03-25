تغيّر واضح في ملامح نجوى كرم في احدث ظهور لها

وفي التفاصيل، شاركت نجوى كرم مع جمهورها كواليس تجهيزها لإحدى حفلاتها في قطر، حيث نشرت مقطع فيديو على قناتها الرسمية عبر "يوتيوب"، قالت فيه إنها لن تتحدث كثيرًا وستترك الأسئلة للجمهور.وأشارت نجوى كرم الى انها تفضل اللون الأبيض في لبسها سواء بالمسرح أو خارجه، وأن أكثر أغنية كررتها على المسرح هي "شمس الأغنية" وأغنية "أنا ما فيي"، بينما الأغنية التي لم تؤدها منذ مدة طويلة هي "راجع تسأل ع مين؟".هذا وبينت نجوى كرم أنها تفضل غناء "خليني شوفك بالليل" على خشبة المسرح، حيث يكون تفاعل الجمهور بشكل كبير، رافضة الكشف عن اسم ألبومها الجديد أو أغنية منه.