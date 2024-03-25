محمد العمروسي يتعرض لازمة قلبية وهذا وضعه الصحي

View this post on Instagram
A post shared by Macula Agency (@maculaagency)
A post shared by Macula Agency (@maculaagency)
تعرضت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، وزوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال لموقف طريف بعد ان نسيا تاريخ عيد زواجهما.
تصدرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو تحدثت فيه عن تفاصيل حياتها الخاصة، في حين كان لافتا تغيّر ملامحها بشكل كبير، حيث راح الجمهور يتساءل عن خضوعها لعمليات تجميل خصوصا انها بدت اصغر سنا.
فاجأ محمد شاكر، ابن الفنان اللبناني فضل شاكر، الجمهور بما اعلنه عن والده مشيرا الى ان ازمته باتت قريبة من الحل واصفا اياها بأنها سياسية أكثر منها قضائية.