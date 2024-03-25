محمد العمروسي يتعرض لازمة قلبية وهذا وضعه الصحي

ونشرت الصفحة الرسمية لـ العمروسي على "إنستغرام" خبر إصابته، جاء فيه: "بعد تعرضه لأزمة قلبية، أجرى النجم محمد العمروسي عملية قسطرة بالقلب، ونطمئن جمهوره على صحته، طالبين الدعاء له بالشفاء العاجل في هذا الشهر الكريم".هذا وكان محمد العمروسي قد احتفل، خلال الفترة الماضية، بخطبته على الفنانة مي فاروق، في حفل حضره عدد قليل من الأصدقاء والمقربين.