أول تعليق من فضل شاكر حول عودته إلى الحفلات الغنائية قريبا

وفي التفاصيل، نشر فضل شاكر عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، صورة لابنه محمد أثناء مشاركته في بودكاست "عندي سؤال" الذي يقدمه الإعلاميّ محمد قيس، على قناة "المشهد"، وعلّق قائلًا: "لعيونك أنا ويّاك على المسرح قريبًا".

ليعلن النجم اللبنانيّ الشهير عن عودته للغناء على خشبة المسرح.

وكان محمد شاكر صرح خلال البرنامج أنّ الدولة اللبنانية تعلم جيداً أنّ قضية والده سياسية أكثر منها قضائية، ولكنه أعلن لأول مرة أنّ قضيته سيتم حلها هذا العام، كما أشار إلى أنّه سيعود إلى حياته الفنية والمهرجانات والحفلات كما كان قبل أزمته.