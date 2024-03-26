نوال الكويتية تتحدث عن قصة زواجها وهذا ما قالته عن ابنتها حنين

وفي التفاصيل، قالت نوال خلال استضافتها في بودكاست "بيج تايم"، من تقديم الإعلامي المصري عمرو أديب والفنانة أصالة نصري، إنها تزوجت الفنان مشعل العروج بعد صداقة بينهما امتدت ثلاثة عشر عامًا، كان خلالها المشرف على أعمالها وألبوماتها الغنائية.

وتابعت نوال أن زوجها ساعدها على تطوير مستواها الفني من خلال تأدية أغان خليجية بألوان مختلفة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع الغناء إلا بوجوده إن كان في الحفلات الغنائية أو "البروفات"، لأنها تشعر بالراحة الكبيرة أمامه.

وتطرقت الفنانة نوال الكويتية إلى علاقتها بابنتها "حنين"، قائلة "هي قلبي وروحي وعمري، تبلغ من العمر 13 عامًا، نشأت وكبرت مثلما حلمت وخططت لها، وفي أول عامين من عمرها تفرغت لها ولم أعمل، ورفضت أي شخص يلمسها باستثناء والدها وشقيقتي.