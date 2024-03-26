الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نوال الكويتية تتحدث عن قصة زواجها وهذا ما قالته عن ابنتها حنين
نوال الكويتية تتحدث عن قصة زواجها وهذا ما قالته عن ابنتها حنين
A-
A+

نوال الكويتية تتحدث عن قصة زواجها وهذا ما قالته عن ابنتها حنين

فن

2024-03-26 | 05:13
نوال الكويتية تتحدث عن قصة زواجها وهذا ما قالته عن ابنتها حنين
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نوال الكويتية تتحدث عن قصة زواجها وهذا ما قالته عن ابنتها حنين

تحدثت الفنانة نوال الكويتية عن العديد من الأسرار العائلية والمهنية، كان من بينها قصة زواجها وعلاقتها بابنتها "حنين"، واهتماماتها داخل المنزل.

وفي التفاصيل، قالت نوال خلال استضافتها في بودكاست "بيج تايم"، من تقديم الإعلامي المصري عمرو أديب والفنانة أصالة نصري، إنها تزوجت الفنان مشعل العروج بعد صداقة بينهما امتدت ثلاثة عشر عامًا، كان خلالها المشرف على أعمالها وألبوماتها الغنائية.

وتابعت نوال أن زوجها ساعدها على تطوير مستواها الفني من خلال تأدية أغان خليجية بألوان مختلفة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع الغناء إلا بوجوده إن كان في الحفلات الغنائية أو "البروفات"، لأنها تشعر بالراحة الكبيرة أمامه.

وتطرقت الفنانة نوال الكويتية إلى علاقتها بابنتها "حنين"، قائلة "هي قلبي وروحي وعمري، تبلغ من العمر 13 عامًا، نشأت وكبرت مثلما حلمت وخططت لها، وفي أول عامين من عمرها تفرغت لها ولم أعمل، ورفضت أي شخص يلمسها باستثناء والدها وشقيقتي.

اقرأ ايضا في فن

مداهمة منزل فنان شهير بسبب تهم خطيرة.. اليكم التفاصيل
06:50

مداهمة منزل فنان شهير بسبب تهم خطيرة.. اليكم التفاصيل

داهمت وزارة الأمن الداخلي مجموعة من العقارات المملوكة للنجم الأمريكي شون ديدي كومز المعروف بـ"Diddy"، وذلك على خلفية اتهامات تشير إلى تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي.

06:50

مداهمة منزل فنان شهير بسبب تهم خطيرة.. اليكم التفاصيل

داهمت وزارة الأمن الداخلي مجموعة من العقارات المملوكة للنجم الأمريكي شون ديدي كومز المعروف بـ"Diddy"، وذلك على خلفية اتهامات تشير إلى تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي.

أول ظهور لـ شقيقة ياسمين صبري الفرنسية.. هكذا بدت
05:57

أول ظهور لـ شقيقة ياسمين صبري الفرنسية.. هكذا بدت

نشر أشرف صبري ​والد الفنانة المصرية ياسمين صبري صورا على صفحته عبر فيسبوك لها ولأسرتها وبينهم أختها الفرنسية الجنسية.

05:57

أول ظهور لـ شقيقة ياسمين صبري الفرنسية.. هكذا بدت

نشر أشرف صبري ​والد الفنانة المصرية ياسمين صبري صورا على صفحته عبر فيسبوك لها ولأسرتها وبينهم أختها الفرنسية الجنسية.

ريتا حرب تكشف لأول مرة سبب انفصالها عن زوجها
05:22

ريتا حرب تكشف لأول مرة سبب انفصالها عن زوجها

كشفت الفنانة اللبنانية ريتا حرب أن الخيانة كانت السبب وراء انفصالها عن زوجها، مشيرة إلى أنها اكتشفت خيانة زوجها السابق مرتين فقط، إلا أن هناك مرات عديدة لم تكن تدري بها.

05:22

ريتا حرب تكشف لأول مرة سبب انفصالها عن زوجها

كشفت الفنانة اللبنانية ريتا حرب أن الخيانة كانت السبب وراء انفصالها عن زوجها، مشيرة إلى أنها اكتشفت خيانة زوجها السابق مرتين فقط، إلا أن هناك مرات عديدة لم تكن تدري بها.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024