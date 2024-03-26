ريتا حرب تكشف لأول مرة سبب انفصالها عن زوجها

وفي التفاصيل، قالت الفنانة ريتا حرب خلال استضافتها في برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، أن قرار زواجها مرة أخرى من عدمه ليس له أي علاقة بالخيانة، وعلقت: "الراجل خائن بشكل عام، فهناك رجل خائن ولكنه لبق وذكي، وهناك خائن لا يقدر على إخفاء هذه الخيانة".

وأضافت الفنانة اللبنانية: " شككت بزوجي مرتين، هناك أشياء تغيرت، وعرفت أنه يخونني".

وأردفت أنها لم تتزوج لأسباب عدة، أهمها قناعتها أن الرجال يخافون من الزوجة القوية التي تحقق نجاحها وذاتها وتكون محبوبة من الجميع، لافتة إلى أنها تحمل مسؤولية كبيرة، وليس هناك من يستطيع تحمل هذه المسؤولية معها.