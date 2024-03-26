مداهمة منزل فنان شهير بسبب تهم خطيرة.. اليكم التفاصيل

داهمت وزارة الأمن الداخلي مجموعة من العقارات المملوكة للنجم الأمريكي شون ديدي كومز المعروف بـ"Diddy"، وذلك على خلفية اتهامات تشير إلى تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي.

وفي التفاصيل، بثت قنوات التلفاز في مدينة لوس أنجلوس مقاطع فيديو جوية توثق اللحظات التي قامت فيها القوات الاتحادية بمداهمة منزل ديدي الفاخر في منطقة هولمبي هيلز بواسطة المروحيات والسيارات والكلاب البوليسية والعشرات من رجال الأمن، وقد لوحظ نقلهم لعدة صناديق خارج المنزل بعد تنفيذهم أمر تفتيش قانونيا، كما قاموا باعتقال مجموعة من الأشخاص وفقاً لموقع CNN.

وجاءت المداهمة في أعقاب تقديم عدد من الأشخاص شكاوى قانونية ضد ديدي، اتهموه فيها بسوء المعاملة والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

ومن بين المشتكين المغنية كاساندرا فينتورا، التي كانت على علاقة مع النجم خلال الفترة من عام 2005 إلى 2018.