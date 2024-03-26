نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها هيفين

ونشرت نادين عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الاجواء المميزة التي طغت على الحفل، وتظهر هيفين برفقة والدتها نادين وشقيقها جيوفاني وعدد من الاصدقاء والاقرباء.هذا وقد تصدر قالب الحلوى الفخم حديث الجمهور، اذ جاء باللون الازرق، والى جانبه قالب حلوى اخر اصغر حجما، وُضعت عليه الشموع، حيث احتفلت هيفين بعيدها وأطفأت الشموع برفقة والدتها.وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو والصور، حيث اثنوا على العلاقة المميزة التي تربط نادين باولادها، واهتمامها الكبير بهم رغم انشغالاتها، كما تمنوا لـ هيفين عاما سعيدا مليئا بالصحة والحب.