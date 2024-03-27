رحمة رياض ترزق بطفلتها الأولى من زوجها الكسندر علوم.. تعرفوا على اسمها

وفي التفاصيل، شاركت رحمة رياض متابعيها بصورة ليد ابنتها الصغيرة وهي تمسك بها مع زوجها الفنان العراقي الكسندر علوم، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "الحمدلله الذي وهبنا بفضله فرحتنا الأولى "عالية"، اللَّهمَّ أنْبتَهَا نباتًا حسنًا واجْعلْهَا قُرَّة عَيَّن لَنَا".
وتلقت رحمة العديد من التهاني والتبريكات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وزملائها الفنانين، متمنين لها ولابنتها الصحة والسعادة.
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A post shared by Rahma Riad | رحمة رياض (@rahmariadh)
A post shared by Rahma Riad | رحمة رياض (@rahmariadh)
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