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أول تعليق من الكسندر علوم بعد ولادة زوجته رحمة رياض طفلتهما الأولى عالية
أول تعليق من الكسندر علوم بعد ولادة زوجته رحمة رياض طفلتهما الأولى عالية
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أول تعليق من الكسندر علوم بعد ولادة زوجته رحمة رياض طفلتهما الأولى عالية

فن

2024-03-27 | 06:44
أول تعليق من الكسندر علوم بعد ولادة زوجته رحمة رياض طفلتهما الأولى عالية
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Aljadeed
أول تعليق من الكسندر علوم بعد ولادة زوجته رحمة رياض طفلتهما الأولى عالية

رزقت الفنانة العراقية رحمة رياض بطفلتها الأولى "عالية" من زوجها الفنان العراقي الكسندر علوم .

وفي التفاصيل، علق الكسندر على ولادة زوجته رحمة رياض، وكتب بعبارات مؤثرة: "عالية" حبيبتي وروحي وقطعة مني اني وام عالية رحوم الحمدلله على سلامتج يا روحي، شكراً على اجمل هدية، هسه ابتدا عمري الجديد، هسه ابتديت اني العمرمن هسه تغيرت كل مفاهيم حياتي، كلش فخور وما تدورن شكد اني فرحان وما ادري شلون اختصر شعوري الحلو والغريب ببضعة كلمات. الحمدالله على كل شي رحمة وعالية انتوا حياتي واني انتظر كلمة "بابا" بفارغ الصبر".

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