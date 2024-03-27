أول تعليق من الكسندر علوم بعد ولادة زوجته رحمة رياض طفلتهما الأولى عالية

وفي التفاصيل، علق الكسندر على ولادة زوجته رحمة رياض، وكتب بعبارات مؤثرة: "عالية" حبيبتي وروحي وقطعة مني اني وام عالية رحوم الحمدلله على سلامتج يا روحي، شكراً على اجمل هدية، هسه ابتدا عمري الجديد، هسه ابتديت اني العمر… من هسه تغيرت كل مفاهيم حياتي، كلش فخور وما تدورن شكد اني فرحان وما ادري شلون اختصر شعوري الحلو والغريب ببضعة كلمات. الحمدالله على كل شي رحمة وعالية انتوا حياتي واني انتظر كلمة "بابا" بفارغ الصبر".

"عالية" حبيبتي وروحي وقطعة مني اني وام عالية

رحوم الحمدلله على سلامتج يا روحي، شكراً على اجمل هدية🥹 @RahmaRiad

هسه ابتدا عمري الجديد، هسه ابتديت اني العمر…

من هسه تغيرت كل مفاهيم حياتي، كلش فخور وما تدورن شكد اني فرحان وما ادري شلون اختصر شعوري الحلو والغريب ببضعة كلمات.… pic.twitter.com/cp0Lhqegfn — Alexander Uloom (@AlexanderUloom) March 26, 2024