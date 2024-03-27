سمية الخشاب تُقاضي رامز جلال وهذا السبب

وفي التفاصيل، أوضحت سمية الخشاب خلال ظهورها في برنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية ، أنها تعرضت لتمزق في أربطة يدها وقدمها، وكدمات متفرقة، وكسر في أسفل القدم، نتيجة مقلب رامز.

وتابعت أنها توجهت إلى المستشفى فور انتهاء التصوير، وأن حالتها تطلبت وضع جبيرة ثابتة، لكنها لم تلتزم بذلك بسبب ارتباطها بتصوير مسلسلها "بـ100 راجل".

وأشارت سمية الخشاب إلى أن رامز يتعمد إيذاء ضيوفه، ولم يُبادر بالاتصال للاطمئنان عليها أو الاعتذار عما حدث، واصفةً ما حدث بـ"المهزلة" التي لا يمكن السكوت عليها. وقالت: هو نحنا في غابة!! مش مهم إن نسبب أذى للناس، المهم إن نحنا نطلع ونجيب مشاهدات!! دي مهزلة لا يمكن السكوت عليها.