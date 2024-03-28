رقص نادين نسيب نجيم مع خطيبها يتصدر الترند

وظهرت نارين الى جانب ناريغ في السيارة، في الفيديو الذي نشرته عبر خاصية القصص المصورة عبر انستغرام،وهي ترقص بحماسة على وقع أغنية I ve Got The power .

الفيديو لاقى اعجاب الجمهور، الذي عبر عن اعجابه بعفوية نادين و علاقتها مع خطيبها.