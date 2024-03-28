رقص نادين نسيب نجيم مع خطيبها يتصدر الترند

وظهرت نارين الى جانب ناريغ في السيارة، في الفيديو الذي نشرته عبر خاصية القصص المصورة عبر انستغرام،وهي ترقص بحماسة على وقع أغنية I ve Got The power .
الفيديو لاقى اعجاب الجمهور، الذي عبر عن اعجابه بعفوية نادين و علاقتها مع خطيبها.
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A post shared by ᴊᴀɴᴀ.ɴɴɴ✨ (@jana.nnn)
A post shared by ᴊᴀɴᴀ.ɴɴɴ✨ (@jana.nnn)
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأول مرة منذ اربع سنوات، صورا مؤثرة وثقت ما عانت منه الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعد حادثة مرفأ بيروت في 4 آب عام 2020.
أثارت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي الجدل في أحدث ظهور لها بعد نشرها مقطع فيديو على حسابها عبر تطبيق انستغرام.
تصدرت مصالحة الشقيقتان الكويتيتان فرح وشوق الهادي حديث رواد مواقع التواثل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع فيقدو تجمعهما، وذلك بعد سنوات من القطيعة على خلفية اتهامات متبادلة ومشاكل عائلية أدت لانتهاء علاقتهما بشكل كلي.