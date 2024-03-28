مايا نعمة تمارس التمارين الرياضية في اشهر حملها الاخيرة والجمهور يتفاعل

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A post shared by Maya Nehme (@maya_nehme)
وظهرت مايا في الفيديو خلال تواجدها في النادي الرياضي الخاص بزوجها مدرب اللياقة البدنية شربل أبو خطار، حيث راحت تمارس التمارين الرياضية التي يمكن للمرأة الحامل أن تقوم بها.
وتفاعل الجمهور مع الفيديو مشيدين بذكاء مايا، التي تحاول الحفاظ على رشاقتها رغم حملها.
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأول مرة منذ اربع سنوات، صورا مؤثرة وثقت ما عانت منه الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعد حادثة مرفأ بيروت في 4 آب عام 2020.
أثارت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي الجدل في أحدث ظهور لها بعد نشرها مقطع فيديو على حسابها عبر تطبيق انستغرام.
تصدرت مصالحة الشقيقتان الكويتيتان فرح وشوق الهادي حديث رواد مواقع التواثل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع فيقدو تجمعهما، وذلك بعد سنوات من القطيعة على خلفية اتهامات متبادلة ومشاكل عائلية أدت لانتهاء علاقتهما بشكل كلي.