مايا نعمة تمارس التمارين الرياضية في اشهر حملها الاخيرة والجمهور يتفاعل

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A post shared by Maya Nehme (@maya_nehme)



وظهرت مايا في الفيديو خلال تواجدها في النادي الرياضي الخاص بزوجها مدرب اللياقة البدنية شربل أبو خطار، حيث راحت تمارس التمارين الرياضية التي يمكن للمرأة الحامل أن تقوم بها.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو مشيدين بذكاء مايا، التي تحاول الحفاظ على رشاقتها رغم حملها.