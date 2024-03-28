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اليسا تكشف لأول مرة تعرضها للاعتداء وتوجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب.. هل ستتزوج قريبا ؟
اليسا تكشف لأول مرة تعرضها للاعتداء وتوجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب.. هل ستتزوج قريبا ؟
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اليسا تكشف لأول مرة تعرضها للاعتداء وتوجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب.. هل ستتزوج قريبا ؟

فن

2024-03-28 | 06:35
اليسا تكشف لأول مرة تعرضها للاعتداء وتوجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب.. هل ستتزوج قريبا ؟
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Aljadeed
اليسا تكشف لأول مرة تعرضها للاعتداء وتوجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب.. هل ستتزوج قريبا ؟

تصدر اسم الفنانة اللبنانية اليسا الترند عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال حلولها ضيفة ضمن بودكاست بيج تايم مع الإعلامي المصري عمرو أديب، وتحدث خلال الحلقة عن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وفي التفاصيل، قالت اليسا  أنها تحب شيرين كثيراً، و تساءلت عن سبب اختفائها وتراجعها في الفترة الأخيرة، خاصة أنها تملك كل شيء يجعلها في أفضل مكان، ونصحتها بإحاطة نفسها بالأشخاص الجيدين لكي تعود كما كانت.

وعن الفنانة السورية أصالة، قالت إتها شخصية صريحة ولديها لسان جميل وتساير الجميع لدرجة أنك لا تعرف من تحب، وعبرت عن حبها الكبير لـ عبد المجيد عبد الله.

وكشفت الياس عن جوانب عديدة من حياتها الخاصة والفنية التي لم يعرفها الجمهور في وقت سابق، كان أبرزها قصة الحب التي تعيشها.

وفي هذا السياق، تحدثت اليسا عن حبيبها وقالت إنه رجل غير لبناني، يكبرها بعامين، لكنها رفضت الكشف عن اسمه، واكتفت بالقول إنه غني ولا يتدخل في عملها الفني أو لباسها على المسرح.

وتابعت أن حبيبها يعيش في الخارج دون أن تحدد اسم الدولة، وتراه بين الحين والآخر، معلقة: "يمكن أتزوجه وأحب هذا الشخص بالذات لأن مع العمر والخبرة والنضج قررت الزواج ومش فارق معي يكون عندي أولاد ولكن أبحث عن الرفقة الطيبة، وهو لطيف".

وكشفت الفنانة إليسا خلال الحلقة أيضًا أن أحد الرجال حاول الاعتداء عليها باليد، ولكنها أوقفته عند حدّه وهددته في حال قام بهذه الخطوة فقرر التراجع.

وشددت على أنها ترفض التعنيف بكل الطرق حتى اللفظي، معلقة: "الكلمة اللي ممكن أتعنف فيها كإنها سكينة ضربني فيها، وأوقات التعنيف اللفظي يدمر الإنسان أكثر من الكف، وتعرضت للعنف اللفظي كثيرًا".

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