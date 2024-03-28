مصالحة فرح وشوق الهادي بعد سنوات من القطيعة.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، قررت نهى نبيل انتهاز فرصة تواجد الشقيقتين معًا في "غبقتها" لإعادة الوئام بينهما وإنهاء خلافهما، إذ نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه متوسطة شوق وفرح، و طلبت منهما عناق بعضهما البعض، قائلة: حضنوا بعض، يلا حضنوا بعض.. الله لا يفرقكم إن شاء الله.

وفي لحظة مؤثرة، احتضنت شوق شقيقتها فرح بحنان، فيما قبَّلت الأخيرة وجنة شقيقتها، مما أثار ضحكات شوق التي أشارت إلى أن أحمر شفاه فرح لطخ وجهها.