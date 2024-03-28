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تسريب صور لـ نادين نسيب نجيم تظهر تشوه وجهها بعد انفجار مرفأ بيروت!
تسريب صور لـ نادين نسيب نجيم تظهر تشوه وجهها بعد انفجار مرفأ بيروت!
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تسريب صور لـ نادين نسيب نجيم تظهر تشوه وجهها بعد انفجار مرفأ بيروت!

فن

2024-03-28 | 08:55
تسريب صور لـ نادين نسيب نجيم تظهر تشوه وجهها بعد انفجار مرفأ بيروت!
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Aljadeed
تسريب صور لـ نادين نسيب نجيم تظهر تشوه وجهها بعد انفجار مرفأ بيروت!

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأول مرة منذ اربع سنوات، صورا مؤثرة وثقت ما عانت منه الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعد حادثة مرفأ بيروت في 4 آب عام 2020.

وفي التفاصيل، سربت صفحة "شربيليتا"، التي تعنى بأخبار المشاهير عبر انستغرام، مجموعة صور لـ نادين من غرفة العمليات بعد تعرضها لتشوه كبير في وجهها.

وارفقت الصفحة الصور بتعليق جاء فيه: "بعد حملة التنمر والايذاء التي تعرضت لها النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعد حادثة 4 آب في بيروت، وبعد اتهامها باستغلال ما حصل لإجراء عمليات تجميل لوجهها وبالأخص انفها، ومحاولتها استعطاف الناس. أعرض لكم صورها عندما تم ادخالها الى المستشفى بصورة مستعجلة بعد الحادثة، حيث كادت ان تفقد وجهها وبصرها بسبب الشظايا التي مزقته واخترقته بالكامل وتسببت بجراح بكافة جسدها ايضا."

وكانت تعرضت الممثلة نادين نسيب نجيم خلال الايام الماضية لاتهامات بعيش دور الضحية بعد جدال دار بينها وبين متابعة حول مبالغتها بعمليات التجميل التي تسببت بتغيير ملامحها.

وذلك بعدما شاركت متابعة خلال صورة للفنانة اللبنانية وتحدثت كيف بالغت في عمليات التجميل، وتسبب بتغير ملامحها للأسوأ وفقدانها جمالها الطبيعي.


من جانبها ردت نادين على المتابعة إن التغييرات في ملامحها لا علاقة لها بهوسها في عمليات التجميل وان السبب اصابتها في انفجار بيروت الذي وقع عام 2020.


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