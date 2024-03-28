باسم ياخور يثير الجدل بعد استعراض امواله امام الفنانين السوريين

وفي التفاصيل، ظهر باسم ياخور بالفيديو وهو يُقدم مبالغًا ماليا للفنانين السوريين رياض نحاس وأميمة طاهر خلال الحلقة.

الا ان الفيديو لم يمر مرور الكرام، بل اثار جدلاً واسعًا بين المتابعين، الذين انقسمت آرائهم حول هذه اللفتة الإنسانية، التي قام بها ياسم.

ففي حين رأى البعض أن البرنامج يعزز فعل الخير ويشجع على تقدير وتكريم الشخصيات المستحقة، ما يسهم في نشر ثقافة الامتنان والتقدير في المجتمع.

هاجم البعض الآخر سلوك ياخور ومشاركته بالحلقة، معتبرين أن طريقة تقديم المساعدة في البرنامج كانت مُبتذلة، خاصةً مع رموز الفن السوري، أمثال الفنانين رياض نحاس وأميمة طاهر اللذين قدما إسهامات كبيرة للمسرح والتلفزيون، كما طالب البعض بتقديم المساعدة بالسر بشكل أكثر احترامًا ومن دون استعراض.

وجاء في بعض التعليقات: " انا بشوف انو ما كان لازم يستعرض هالشي".

و " مش ضروري نشوف ونستعرض… خلوها بالسر احلا بينكم وبين ربكم"

وفي تعليق اخر: " اي طبعاً شي حلو .. لسا كلو نقض بنقض… عالأقل في ابتسامة عم نشوفها عالوجوه .. في شي حلو عم ينعمل .. في تقدير ومشاعر حلوة".