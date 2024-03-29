جيجي حديد متهمة بتأييد إسرائيل.. اليكم التفاصيل

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A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid)
A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid)
تصدر مقطع فيديو للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور برفقة صديقتها المقربة، وهما يحضران معمول العيد، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
شارفت معركة الطلاق بين النجم براد بيت والنجمة أنجيلينا جولي على نهايتها؛ إذ تخلى عن سعيه للحصول على الحضانة المشتركة لأولادهما.
خرجت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي المغربية جليلة عن صمتها وهاجمت الفنانة المغربية بسمة بوسيل بعد تصريحاتها في برنامج "ع المسرح" .