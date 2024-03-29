جيجي حديد متهمة بتأييد إسرائيل.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، شاركت جيجي في إعلان تجاري لصالح العلامة التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل "Maybelline"، حيث تألقت بإطلالتين في جلسة تصوير مثيرة، اتخذت من حي سوهو في مدينة نيويورك مكانا لها.وأبدى المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي استياءهم من استمرار جيجي في العمل لدى شركة "Maybelline"، متجاهلة دعوات المقاطعة، خصوصا أنها سفيرة العلامة التجارية منذ عام 2015.وكتبت إحدى المتابعات: "فلسطينية ومايبيلين.. حسنًا، هل ستعلن بيلا لهذه الشركة؟ لا أعتقد ذلك"، مضيفة: "يا للعار أن تؤيدي قتلة شعب فلسطين رغم أنك فلسطينية؟؟!".