شاكيرا في علاقة عاطفية جديدة وهذه هوية حبيبها

تعيش النجمة الكولومبية شاكيرا، علاقة عاطفية محتملة مع نجم مسلسل Emily in Paris لوسيان لافيسكونت الذي يصغرها بـ16 عاماً، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية أميركية.



وشوهدت شاكيراً التي تبلغ من العمر 47 عاماً، منذ أيام، مع لافيسكونت الذي يبلغ 31 عاماً، خلال تناولهما العشاء معاً في مطعم "كاربوني" الإيطالي في ساحة التايمز بنيويورك، ومغادرتهما معاً في السيارة عينها في وقت متأخر من الليل.

هذا وكان لافيسكونت قد أدّى دور البطولة في كليب أغنية شاكيرا الجديدة Puntería التي أطلقتها أخيراً من مجموعتها الغنائية Las Mujeres Ya No Lloran.

