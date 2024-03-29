بيسان اسماعيل تكشف موعد زفافها من خطيبها محمود ماهر

وفي التفاصيل، قالت بيسان في حديث خاص لـ"فوشيا": "نحن الآن نستعد لإقامة حفل الخطوبة، الذي من المقرر أن يقام بعد عيد الفطر المبارك، وهذا الذي يشغل كل تفكيرنا حاليا".اما عن موعد حفل الزفاف، فقد اشارت بيسان إسماعيل الى انها وخطيبها لم يحددا موعد نهائي بعد، ولكن الزفاف لن يقام قبل عام أو عامين، "لأننا أعلنا خطبتنا منذ أشهر"، بحسب تعبيرها.