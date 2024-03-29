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جليلة المغربية تهاجم بسمة بوسيل: طلعيني من راسك
جليلة المغربية تهاجم بسمة بوسيل: طلعيني من راسك
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جليلة المغربية تهاجم بسمة بوسيل: طلعيني من راسك

فن

2024-03-29 | 09:23
جليلة المغربية تهاجم بسمة بوسيل: طلعيني من راسك
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Aljadeed
جليلة المغربية تهاجم بسمة بوسيل: طلعيني من راسك

خرجت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي المغربية جليلة عن صمتها وهاجمت الفنانة المغربية بسمة بوسيل بعد تصريحاتها في برنامج "ع المسرح" .

وفي التفاصيل، نشرت جليلة مقطع فيديو ظهرت فيه غاضبة من تصريح بسمة بوسيل بعدما قالت أن علاقة جليلة بتامر إشاعة، وردت قائلةً: " طلعتي بالبرنامج وقلتي اني أنا طلعت الإشاعة لمصالح خاصة... هذا الشيء لا يعني.. أنا اتخطيت الموضوع .. وأنتي عارفة انو ما عم جيب سيرة هيدا الموضوع.. طلعيني من راسك وطلعي من عقدة جليلة حتى تعيشي بسلام".

 وكانت قد كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن إمكانية رجوعها لطليقها الفنان المصري تامر حسني، مؤكدة أن عودتهما "مسألة وقت".

وقالت بسمة خلال حلولها ضيفة على برنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، إن حديثها عن التحرر تم فهمه بشكل خاطئ، فعندما قالت إنها تحررت بعد الطلاق، كانت تعني "التحرر من أشياء كانت تسبب لها ضغطاً نفسياً".

 

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