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اليكم سبب انفصال توم كروز عن حبيبته الروسية
اليكم سبب انفصال توم كروز عن حبيبته الروسية
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اليكم سبب انفصال توم كروز عن حبيبته الروسية

فن

2024-03-30 | 07:04
اليكم سبب انفصال توم كروز عن حبيبته الروسية
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Aljadeed
اليكم سبب انفصال توم كروز عن حبيبته الروسية

أثار خبر انفصال النجم العالمي توم كروز عن صديقته الروسية إلسينا خيروفا، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر "سبب" الانفصال حديث المتابعين.

جاء الانفصال في أعقاب مقابلة مثيرة للجدل أجراها زوج إلسينا السابق، دميتري تسفيتكوف، وشارك فيها تفاصيل عن زواجهما، ووجه تحذيرات مباشرة لـ كروز، ما أثار قلق فريق العمل المحيط بالنجم.
وفي التفاصيل، طلب زوج إلسينا السابق من كروز "إبقاء عينيه ومحفظته مفتوحتين على مصراعيهما"، ويُعتقد أن هذه التعليقات زادت التوتر بين الثنائي، ودفعت كروز لإعادة تقييم علاقته معها.
وفي المقابلة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحدث تسفيتكوف عن التحديات التي واجهها خلال زواجه من خيروفا، ملقيًا الضوء على نمط حياتها الباذخ والإنفاق الكبير على الملابس والحقائب، حيث زعم أنه أنفق أكثر من 12 مليون دولار على الملابس، ونحو 2.5 مليون دولار على حقائب اليد لصالح إلسينا، إضافة إلى الخسائر المالية الفادحة التي تكبدها خلال الطلاق، وبلغت نحو 200 مليون دولار.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مقربة من توم كروز لموقع pagesix أن المقال أثار موجة من القلق داخل فريق النجم، خصوصًا أن تصريحات تسفيتكوف علنية ودورية، مضيفة ان "توم منشغل في التصوير ولا يمكنه تقبل ذكر اسمه المتكرر في الصحافة، ولا التعامل مع الزوج السابق الذي لديه أشياء سيئة ليقولها كل بضعة أسابيع".
 

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