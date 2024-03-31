قرار بسجن تيم حسن بسبب بسام كوسا؟

وفي الحلقة 20 من العمل، أصدرت المحكمة الفرنسية الحكم على تيم حسن والذي يلعب دور "تاج"، بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة، حيث تم القبض عليه خلال تواجده في محل "بسام كوسا" الذي يجسد شخصية "رياض"، حيث يتهمه بأنه يتهجم عليه من أجل زوجته "نوران"، والتي تجسد شخصيتها الفنانة "فايا يونان"، لذلك يتواصل "رياض" مع الدرك السوري ويخبرهم بمكان تواجد "تاج".من هنا، يصدر قرارا من الدرك السوري بتحويل "تاج" إلى التحقيق الفرنسي بسبب الأفعال المتهم بها، بينها قتله لضباط فرنسيين والتجسس عليهم وسرقة ملفات سرية تخصهم، حيث تُمارَس كافة أساليب التعذيب بحق "تاج"، ويتم حرمه من الطعام والشراب كما يتعرض للضرب.ويقرر "جول" وهو ضابط فرنسي، قتل "تاج" عن طريق وضع السم له بالطعام، لأن أي طريقة أخرى ستحرك الشعب السوري ضد الفرنسيين، وتجعل القانون الفرنسي يغضب من "جول" ويعاقبه.ولاحقا، تبدأ المحاكمة، حيث يحاول المحامي تبرئة "تاج" من خلال تأكيد عدم وجود أي دليل يثبت ارتكابه الجرائم ضد الفرنسيين، ليصدر الحكم بسجن "تاج" مدى الحياة مع ممارسة الأشغال الشاقة.