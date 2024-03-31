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حسن الرداد يعايد زوجته ايمي سمير غانم بطريقة رومانسية بمناسبة عيد ميلادها
حسن الرداد يعايد زوجته ايمي سمير غانم بطريقة رومانسية بمناسبة عيد ميلادها
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حسن الرداد يعايد زوجته ايمي سمير غانم بطريقة رومانسية بمناسبة عيد ميلادها

فن

2024-03-31 | 05:58
حسن الرداد يعايد زوجته ايمي سمير غانم بطريقة رومانسية بمناسبة عيد ميلادها
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Aljadeed
حسن الرداد يعايد زوجته ايمي سمير غانم بطريقة رومانسية بمناسبة عيد ميلادها

عايد الممثل المصري حسن الرداد زوجته الممثلة المصرية إيمي سمير غانم، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال رسالة نشرها على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حسن الرداد عبر انستغرام، صورة لـ ايمي، وأرفقها بتعليق قال فيه: "كل سنه وأنتِ طيبة يا ألذ وأخف دم في مصر كلها، عقبال مليون سنة، ودايمًا سعيدة وناجحة ومحبوبة ومنورة حياتنا يا حبيبتي".

 

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