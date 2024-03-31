حسن الرداد يعايد زوجته ايمي سمير غانم بطريقة رومانسية بمناسبة عيد ميلادها

تعرض الفنان المصري محمد هنيدي، لوعكة صحية في القلب اضطر على إثرها الطبيب المعالج له الى نقله إلى المستشفى حيث أخضعه على الفور لعدة فحوصات وتحاليل، نتيجة شعوره بحدوث بعض المضاعفات والقصور في القلب.

