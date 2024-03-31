حسن الرداد يعايد زوجته ايمي سمير غانم بطريقة رومانسية بمناسبة عيد ميلادها

ونشر حسن الرداد عبر انستغرام، صورة لـ ايمي، وأرفقها بتعليق قال فيه: "كل سنه وأنتِ طيبة يا ألذ وأخف دم في مصر كلها، عقبال مليون سنة، ودايمًا سعيدة وناجحة ومحبوبة ومنورة حياتنا يا حبيبتي".
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تمت مشاركة منشور بواسطة Hassan El Raddad (@hassanelraddad)
تمت مشاركة منشور بواسطة Hassan El Raddad (@hassanelraddad)
أكّد الفنان المصري محمد رمضان، مقارنته بمواطنه الفنان القدير يحيى الفخراني، في منشور على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الا انه حذفه في وقت لاحق.
تواصل الفنانة المصرية سمية الخشاب، هجومها الحاد على الفنان المصري رامز جلال بعد تعرضها لإصابات جسدية خلال مشاركتها في برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، الذي يُعرض على قناة "MBC مصر" خلال شهر رمضان الحالي.
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