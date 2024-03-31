وائل كفوري يتغزل بـ اصالة في دبي وردة فعل فائق حسن تتصدر

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهما خلال لقائهما في الحفل، حيث سلما على بعضهما ليقول وائل لـ اصالة: "ينعاد عليكي بالصحة وانشالله عطول هيك مشعشعة".
الا ان ما لاحظه الجمهور، ان الشاعر العراقي فائق حسن، زوج اصالة، سارع الى الامساك بيد اصالة و الدخول الى الحفل، الامر الذي رأى فيه البعض غيرة واصحة منه اتجاه اصالة.
وانتشر ايضا فيديو لـ وائل خلال الحفل، ظهر فيه منسجما بشكل كبير مع غناء اصالة خلال تأديتها اغنيتها الشهيرة "سامحتك".
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تمت مشاركة منشور بواسطة ET بالعربي (@etbilarabi)
تمت مشاركة منشور بواسطة ET بالعربي (@etbilarabi)
أكّد الفنان المصري محمد رمضان، مقارنته بمواطنه الفنان القدير يحيى الفخراني، في منشور على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الا انه حذفه في وقت لاحق.
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