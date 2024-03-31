دانا الحلاني ابنة عاصي الحلاني تلفت الانظار في أحدث ظهور لها

وفي التفاصيل، نشرت دانا على حسابها مجموعة صور ظهرت فيها بغاية الاناقة، اذ ارتدت فستانا قصيرا باللون الاسود ذات اكمام قصيرة، واعتمدت ماكياجا ناعما وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، كما اعتمرت قبعة خاصة بأجواء سباق الخيل.الصور لاقت تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ دانا واشادوا بجمالها ونعومتها، وكان ابرزهم شقيقتها الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني التي تركت تعليقا على الصور عبرت من خلاله عن اعجابها بإطلالة دانا.