سمية الخشاب تهاجم رامز جلال مجددا: مهزلة

ووجهت سمية الخشاب خلال تصريحات إعلامية، انتقادات حادة لـ رامز، مشيرة إلى إهماله الاطمئنان على سلامة المشاركين بعد التصوير، كما اعربت عن استيائها من سعي البعض وراء الشهرة والمشاهدات على حساب صحة وسلامة الآخرين.وقالت: "اللي بيحصل ده مهزلة لا يمكن السكوت عليها، الناس تتأذي في صحتها. ما أنا عملتها معاه 4 سنين قبل كده بس كنت عارفة إيه اللي بيحصل لكن المرة دي متقالش، عشان في تعمد للأذية يبقى أنت كده متعمد تأذي الناس، دي جريمة يعاقب عليها القانون"، مؤكدة بالمقابل أنها ذهبت للمستشفى بعد الحلقة للتأكد من سلامتها، وتبين أنها لم تكن الحالة الوحيدة التي تعرضت للإصابة جراء البرنامج.ورداً على مزاعم أن المشاركين يوقعون على ورقة تفيد بموافقتهم على كل الملابسات والظروف الخاصة بالبرنامج، استنكرت الخشاب هذا الادعاء، قائلة: "يعني إيه ملابسات وظروف! هل أنا موافقة إني أتكسر؟ مهما مضيت بيني وبينك عقد، جسمنا بتاع ربنا مش من حقك تأذيني نفسياً وجسدياً وصحياً، ده ضد حقوق الإنسان والقانون".