ريما فقيه تخسر الكثير من الوزن بعد انجابها طفلها الرابع وتقلق الجمهور على صحتها

تفاعل عدد كبير من الفنانين ومحبي سيرين عبد النور، مع خبر وفاة والدتها بعد صراع مع المرض، حيث انهالت التعليقات والتغريدات على مواقع التواصل التي تواسيها في مصابها وتتمنى لها الصبر على فقدان والدتها.

