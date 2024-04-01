ريما فقيه تخسر الكثير من الوزن بعد انجابها طفلها الرابع وتقلق الجمهور على صحتها
نشرت ريما فقيه، ملكة جمال أميركا السابقة من أصل لبناني، صورة عائلية على حسابها عبر إنستغرام بمناسبة عيد الفصح، ظهرت فيها إلى جانب زوجها، المنتج الموسيقي العالمي وسيم صليبي، وأولادهما الأربعة.
وهذه المرة الأولى التي ظهر فيها "جابكوب"، الطفل الرابع، الـ ريما ووسيم.
ولفتت ريما الانظار بإطلالتها، اذ تألقت بفستان أسود ضيق يبرز جمالها ورشاقتها بشكل لافت، حيث استطاعت أن تظهر خسارة وزنها بشكل واضح بعد الحمل وإنجاب طفلها الرابع.