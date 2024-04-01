اغتيال نجم برنامج "شاعر المليون" بظروف غامضة

وبحسب ما نقلت الوسائل عن مصدر في وزارة الداخلية العراقية، إن مسلحين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه الراحل في سوق شعبي وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقال المصدر أن المسلحين لاذوا بالفرار بعد جريمتهم.

ولم يتسن التحقق من صحة المقطع المتداول إن كان يعود للشاعر العراقي المعروف، فيما لم يصدر بعد أي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي حادثة الاغتيال.

وفي منشور لأحد أقرباء الشاعر العراقي، أكد تعرض "عمه" للاغتيال على يد مسلحين في الناصرية.

يشار إلى أن الشاعر العراقي شارك في عام 2014 في البرنامج التلفزيوني المعروف "شاعر المليون" المتخصص في مسابقة الشعر النبطي في مدينة أبو ظبي.