بعد انتشار صورته في المستشفى .. محمد هنيدي يطل بفيديو وهذا ما قاله
بعد انتشار صورة تظهر الممثل المصري محمد هنيدي وهو يرقد في المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية، وتداول شائعات حول إصابته بأزمة قلبية، قام هنيدي بتوضيح الأمور لجمهوره عبر مقطع فيديو نشره على "فيسبوك".
وأكد محمد بالفيديو أنه بخير وفي حالة جيدة، ويتواجد حاليًا في منزله.
وأوضح أن الصورة التي تم تداولها ليست حديثة، بل التقطت في بداية شهر رمضان المبارك خلال إجرائه عملية قسطرة بسيطة، وأنه تعافى بالكامل منذ ذلك الوقت، معبرا عن دهشته لانتشار الصورة مؤخرًا وتصدر اسمه الترند على منصة "إكس".