بعد انتشار صورته في المستشفى .. محمد هنيدي يطل بفيديو وهذا ما قاله

وأكد محمد بالفيديو أنه بخير وفي حالة جيدة، ويتواجد حاليًا في منزله.

وأوضح أن الصورة التي تم تداولها ليست حديثة، بل التقطت في بداية شهر رمضان المبارك خلال إجرائه عملية قسطرة بسيطة، وأنه تعافى بالكامل منذ ذلك الوقت، معبرا عن دهشته لانتشار الصورة مؤخرًا وتصدر اسمه الترند على منصة "إكس".