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سامر المصري يكشف سبب غيابه عن دراما رمضان
سامر المصري يكشف سبب غيابه عن دراما رمضان
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سامر المصري يكشف سبب غيابه عن دراما رمضان

فن

2024-04-01 | 10:19
سامر المصري يكشف سبب غيابه عن دراما رمضان
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Aljadeed
سامر المصري يكشف سبب غيابه عن دراما رمضان

قال الممثل السوري سامر المصري إنه فضل الابتعاد عن المشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، طلبًا للراحة، ولمتابعة الأحوال الفنية بعد فترة إرهاق طويلة بسبب التصوير المستمر وغير المتوقف.


وفي تصريحات خاصة بموقع "فوشيا"، ارجع سامر المصري سبب غيابه عن دراما رمضان ممازحا: "الحصان مريض، كنت أتمنى أن يلحق مسلسل "معاوية" بالسباق الدرامي الرمضاني، ولكن للأسف لم يلحق، وهذه هي المرة الثانية له التي كان مقررًا أن يعرض فيها وتأجل".
اما عن سبب تأجيله، فقال: "ليس لدي معلومة، ولكن العمل ضخم وشاق، ويعملون حاليا على تجهيزه لكي يعرض في أقرب فرصة".
 

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