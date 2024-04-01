هكذا احتفلت دنيا بطمة بعيد ميلادها

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A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)
A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)
حل الممثل اللبناني جورج حران، ضيفا مع الاعلامية ياسمين بوذياب في "بودكاست عالجديد"، في حلقة مليئة بالتصريحات والاسرار التي كشفها عن حياته لاول مرة.
قال الممثل السوري سامر المصري إنه فضل الابتعاد عن المشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، طلبًا للراحة، ولمتابعة الأحوال الفنية بعد فترة إرهاق طويلة بسبب التصوير المستمر وغير المتوقف.
تعرّضت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني لهجوم شرس من اسد خلال مشاركتها في إحدى برامج المقالب.