جورج حران ضيف "بودكاست عالجديد" الليلة

حل الممثل اللبناني جورج حران، ضيفا مع الاعلامية ياسمين بوذياب في "بودكاست عالجديد"، في حلقة مليئة بالتصريحات والاسرار التي كشفها عن حياته لاول مرة.



وفي الحلقة، تحدث جورج حران عن طفولته ومشاكساته في المدرسة، كما روى تفاصيل ما حصل معه يوم 4 اب 2020 وكيف نجا بأعجوبة وكُتب له عمرا جديدا.

هذا وتحدث جورج حران عن بداياته في التمثيل، وعلق على استبعاده من أدوار البطولة كما ابدى رأيه بلقب "الممثل القدير"، ليكشف تفاصيل علاقته بالمنتجين قائلا: "بينسوني كتير".

من جهة أخرى، تحدث جورج حران عن الممثل السوري تيم حسن، وابدى رأيه بكل من باسل خياط وقصي خولي ونادين نسيب نجيم وماغي بو غصن، مبديا رغبته بالتعاون مع ماغي في الاعمال المقبلة.

في الحلقة، تأثر جورج حران بشدة خلال الحديث عن والدته الراحلة، اذ خانته دموعه على الهواء وتحدث عن العلاقة التي كانت تربطهما.

تابعوا الحلقة كاملة على الرابط التالي: