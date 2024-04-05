قصي خولي وهو يفقد أعصابه في أحد مواقع التصوير.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، وثق مقطع الفيديو دخول الفنان قصي خوليبحالة غضب شديدة أثناء تصويره أحد حلقات برنامجه التعليمي المعروض على منصة "مهارات"، حيث فقد أعصابه وقلب الطاولة الموجودة أمامه وبدأ بالصراخ على أحد أفراد طاقم التصوير، وفقاً لفيديو قصير منشور عبر صفحة "العراب" على انستغرام المهتمة بأخبار المشاهير.
أثار مقطع الفيديو المتداول للفنان السوري قصي خولي حالة من الجدل بين أوساط المتابعين، الذين شككوا في صحة الواقعة، قبل أن ينقسموا بين مبرر ومستغرب من تصرفه في تعليقاتهم على المنشور، وجاءت التعليقات على الشكل التالي: " اللي صدقوا أنه حقيقي على نياتهم، الله يعطيني ربع طيبتكم، هذا جزء من التمثيل بس تمثيل ما خلف الكواليس"، والبعض الآخر قال: " يعني انتم مفكرين الفنانين قديسين".
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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
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