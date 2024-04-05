فيديو مؤثر لـ والدة سيرين عبد النور قبل وفاتها برفقة حفيدتها.. هذا ما فعلته

خيّم الحزن على الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، بعد وفاة والدتها منذ أيام قليلة، بعد صراع مرير مع مرض السرطان.



وفي الساعات القليلة الماضية، استذكرت سيرين والدتها الراحلة بمقطع فيديو قديم جمع الأخيرة بـ تاليا ابنة سيرين عبد النور، حيث كانت الأخيرة في سن صغير، اذ راحت تهتم بجدتها ووضعت لها المكياج والبستها بعض مجوهراتها وراحت تناديها باسم "السلطانة هيام".

بدورها والدة سيرين، حضنت حفيدتها وعبرت بطريقتها عن حبها الكبير لها، وهو ما يوثق العلاقة المميزة التي تجمع افراد العائلة والحب والالفة بينهم.

الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين تمنوا لـ سيرين الصبر على رحيل والدتها، وعبروا عن حزنهم الشديد لما حصل.