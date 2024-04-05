حسام حبيب يتحدث على الهواء عن علاقته بـ شيرين عبد الوهاب بعد انفصالهما

وفي التفاصيل، قال حسام حبيب في الجزء الثاني من مشاركته في برنامج "ع المسرح" إنه ما زال متمسكاً بذكرياتهما المشتركة، ولو كان بوسعه الاختيار مرة أخرى، فإنه سيختار أن يحب شيرين مجدداً، مؤكداً بأن الحب يغفر الخيانة، وأن شيرين لم تقصد إهانته في أي وقت.

وعلى الرغم من الانفصال، فقد قدم حبيب صورة إيجابية عن شيرين، وقال "تحس إنها صاحبك الولد وهي جدعة جداً"، مؤكدا أن ارتباطه بها كان أساسه الصداقة.

وحول الانتقادات التي وجهت لشيرين، أرجع حبيب بعضها إلى غضبها، مشيراً إلى أنها كانت مستاءة من تصرفاته في بعض الأحيان، محملا نفسه ما نسبته 50 بالمئة من أسباب الانفصال.