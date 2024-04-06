تيم حسن يكتشف أسرار بسام كوسا في "تاج".. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، تبدأ الحلقة بمعرفة الجميع أن "تاج" توفي خلال العدوان الفرنسي على السجن، حيث يفتتح الشعب السوري العزاء لجميع شهداء الحرب، وحينها يستغل "تاج" تجمع السوريين في العزاء، باستثناء "غالب" الذي هو سائق "رياض" حيث تواجد في الشارع.

يخطف "تاج" السائق، ويطلب منه فتح محل "رياض"، ثم يقوم بتقييده، وتهديده لمعرفة مكان ابنته "سلمى"، ليؤكد "غالب" عدم معرفته باسم المدرسة الداخلية التي وضعها فيها "رياض"، لكون الأخير تواصل مع أحد أصدقائه اللبنانيين وهو من أخذها ويطلب مصروفها بشكل شهري.

ثم يحاول "تاج" معرفة المكان الذي وضع فيه "رياض" الملفات التي تكشف تعامله مع الفرنسيين وخيانته لبلده سوريا، لكن "غالب" كشف له أن "رياض" أحرق الأوراق.