خلاف جليلة المغربية وبسمة بوسيل طليقة تامر حسني يتجدد

عاد الخلاف بين الفنانة جليلة المغربية وبسمة بوسيل طليقة الفنان المصري تامر حسني، ليتجدد بسبب منشور للاخيرة على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي استفز جليلة ودفعها للرد بقسوة على بسمة بوسيل.



وفي التفاصيل، كتبت بسمة بوسيل في منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام: "معلش لاصحابي وفانزاتي الحلوين، هقفل tags and mentions for a while عشان في ناس نفسها تتسلق سلم الشهرة اللي تزحلقت منه قبل كدة.. عايزين نتعبد في الأيام الأخيرة دي بسلام.. تقبل الله خالص الاعمال".

كلام بسمة بوسيل هذا، استدعى ردا مباشرا من جليلة المغربية التي اعتبرت انها المقصودة، اذ هاجمت بسمة بوسيل بقوة قائلة: "انتي اخر وحدة تحكي عن التسلقات لانك بديتي حياتك بالتسلق (الله يسامحك فبالي) وستبقين متسلقة الى ان يرث الله الأرض ومن عليها.. روحي سوي شي يفيدك مش معقولة يعني كل شوي تلقيح.. انتي ما عندك حياة؟ اطلعي من عقدة جليلة خلاص.. استغفرالله بس".