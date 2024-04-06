ماغي بو غصن تفاجئ صلاح تيزاني " ابو سليم ".. قدمت له مبلغا ماليا ضخما وهو يتأثر

وفي التفاصيل، حلت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن ضيفة على برنامج "شكرا مليون " الذي يستقبل نخبة من ألمع نجوم العالم العربي الذين يتسابقون لعمل الخير؛ ففي كل حلقة ّ يقوم نجم بشكر شخص أثر في حياته مع إعطائه جائزة مالية بشرط أن يعطي بدوره جزء من الجائزة إلى شخص آخر؛ لتستمر سلسلة العطاء.

وفي هذه الحلقة اختارت ماغي بو غصن الفنان القدير صلاح تيزاني "أبو سليم" وفاء منها له خصوصا انها مثلت معه في بداياتها وهو بدوره اعطى مبلغا من الجائزة الى فرقته.

وتأثر صلاح تيزاني كثيرا بسبب تصرف ماغي وقال: "بشكر السعودية، والطلب لغير الله مزلة، والله يخليلي ويحميكي" ولترد بدورها ماغي وتقول:"الله يعطيك الصحة ، انت أرزة من أرزات لبنان".