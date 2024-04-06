شيرين عبد الوهاب ترد على تصريحات حسام حبيب الأخيرة.. هذا ما قالته

وفي التفاصيل، نفت شيرين أن تكون قد وجّهت إليه أي اتهامات بالسرقة، وقالت في تصريحات صحافية: "أنا مقولتش إن حسام حبيب حرامي، وعمره ما سرق مني حاجة، ولا أخد مني فلوس، وكل الكلام اللي قاله في البرنامج صحيح".

وكانت شيرين عبد الوهاب قد نفت في تصريحات سابقة كل ما تردّد في الفترة الأخيرة عن عودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب، مؤكدةً أن علاقتهما أقوى من علاقة أي زوجين، ورغم الانفصال لا تزال علاقتهما مبنية على الاحترام والتقدير. إذ قالت: "لم يحدث هذا الأمر أبداً، وإذا تزوجت مرة أخرى فسأخرج وأُعلن الخبر للجميع مثلما حدث في إعلان طلاقنا، وعلاقتي بحسام حبيب أقوى من علاقة أي زوجين، لا بل هي مثل علاقة الدم بالإنسان، لا يفرّقهما شيء".