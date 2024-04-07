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فؤاد شرف الدين بحالة صحية حرجة وباسم مغنية: عمليته لا تحتمل تأجيلاً
فؤاد شرف الدين بحالة صحية حرجة وباسم مغنية: عمليته لا تحتمل تأجيلاً
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فؤاد شرف الدين بحالة صحية حرجة وباسم مغنية: عمليته لا تحتمل تأجيلاً

فن

2024-04-07 | 04:58
فؤاد شرف الدين بحالة صحية حرجة وباسم مغنية: عمليته لا تحتمل تأجيلاً
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Aljadeed
فؤاد شرف الدين بحالة صحية حرجة وباسم مغنية: عمليته لا تحتمل تأجيلاً


كتب الممثل اللبناني باسم مغنية رسالة مؤثرة على حسابه عبر فايسبوك، توجه من خلالها بالدعاء بالشفاء للفنان اللبناني فؤاد شرف الدين الذي يعاني من حالة صحية حرجة حسب ما قالت ابنته في تصريح لها.

وكتب باسم:" من منكم لم يصفق عند كل ظهور له في دور السينما؟؟ كابتن السينما اللبنانية فؤاد شرف الدين الله يشفيك".

وكان باسم قد نقل عن إبنة فؤاد شرف الدين، جمانة شرف الدين أن والدها يحتاج إلى عملية استئصال ورم حميد في رأسه دون تأجيل أو مماطلة، مشيرة إلى أن كل يوم من التأخير يعرض حياة والدها للخطر، وأضافت أن "والدها كما قال الأطباء ومنهم طبيبه الدكتور فيليب يونس يحتاج إلى عملية سريعة وأن دخوله المستشفى ضروري جداً حفاظاً على سلامته".

وكانت نقابة الممثلين أصدرت بيانًا أشارت فيه إلى أن فؤاد شرف الدين تعرض لنكسة صحية إستدعت إلى إدخاله المستشفى وذلك وفق ما أظهرت فحوصاته الطبية بضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لافتةً إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن حالته الصحية وتفاصيل العملية الدقيقة.



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