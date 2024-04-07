أول تعليق من صلاح تيزاني "أبو سليم" بعد تلقيه مبلغا ماليا ضخما من ماغي بوغصن: بعد ما قبضت المبلغ

وفي التفاصيل، قال الفنان صلاح تيزاني في حديث خاص لموقع "الفن": "هذه مبادرة لطيفة من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، بواسطة ماغي بو غصن، نشكرها على كل الأحوال، لكن هذا المبلغ لا نستطيع قبضه قبل شهرين أو ثلاثة، لأن هناك في معاملات وإجراءات". وتابع:" العالم عم تهنيني واللي جاي بدو يقبض ويلي جاي يقلي تعا ساعدني ، لك روقوا لنقبض ".

وتابع صلاح تيزاني قائلا:"هذه مبادرة طيبة جداً ، نشكر الناس الذين يقفون إلى جانب الفنانين في هكذا أوقات صعبة نشكرهم"

وعلى صعيد آخر كشف مستجدات حالته الصحية، وقال: " الحمدلله ماشي الحال أمتثل للشفاء إن شاء الله والحمدلله رب العالمين، انقذنا، وهي " حمى بالدماغ " وهذا مرض ليس سهلاً ، وقلائل الذين يشفون منه ،" يا بروح لـ ألزهايمر يا بروح عمطرح آخر".