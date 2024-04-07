ميرهان حسين ترد على اتهامها بالتنمر على إليسا.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، أكدت ميرهانفي تصريحات لبرنامج "موبايل جوسيبس": "فيديو تقليد إليسا تحديدا تم تداوله كذا يوم ورا بعض، وعايزة أقول محدش يفتكر إن في تنمر لأن أولا إليسا أنها بعشقها، وهي مميزة بملامحها وشفايفها وابتسامتها وغمازاتها، دي حركات تعبيرية خاصة بها كأنها بصمة بتاعتها".