بعد انتشار فيديو له فاقدا اعصابه في موقع التصوير ..قصي خولي يوضح

View this post on Instagram
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
رصدت عدسات البابارتزي، النجمة الأمريكية انجلينا جولي وابنتها فيفيان، تستمتعان برحلة تسوق لطيفة في مدينة نيويورك، يوم السبت الماضي.
كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي، عن رغبتها بتقديم أعمالٍ فنية متميزة خلال الـ4 أعوام المقبلة، كونها تُخطط لاعتزال الفن بشكلٍ نهائي بعد تلك الفترة، لاسيما وأنها بدأت حياتها الفنية في سن مبكرة للغاية، عندما كان عمرها 18 عامًا تقريبًا.
تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، للهجوم من قبل متابعيها بعد ان قامت بتحويل لون بشرتها إلى اللون الأسمر، خلال استضافها مجموعة من النساء السودانيات الامر الذي اعتبره الجمهور نوع من العنصرية.