هالة صدقي تكشف عن سبب اعتزالها الفن قريبا: لم أستمتع بحياتي

كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي، عن رغبتها بتقديم أعمالٍ فنية متميزة خلال الـ4 أعوام المقبلة، كونها تُخطط لاعتزال الفن بشكلٍ نهائي بعد تلك الفترة، لاسيما وأنها بدأت حياتها الفنية في سن مبكرة للغاية، عندما كان عمرها 18 عامًا تقريبًا.