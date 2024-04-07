هالة صدقي تكشف عن سبب اعتزالها الفن قريبا: لم أستمتع بحياتي
كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي، عن رغبتها بتقديم أعمالٍ فنية متميزة خلال الـ4 أعوام المقبلة، كونها تُخطط لاعتزال الفن بشكلٍ نهائي بعد تلك الفترة، لاسيما وأنها بدأت حياتها الفنية في سن مبكرة للغاية، عندما كان عمرها 18 عامًا تقريبًا.
وقالت هالة صدقي، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج بودكاست “big time” الذي يُعرض عبر قناة mbc 1، وكذلك منصة شاهد، إنّ تخطيطها لاعتزال الفن بعد 4 أعوام، يعود لرغبتها في الاستمتاع بالحياة، بعيدًا عن أجواء الضغوط والتوتر، متابعة: “بشتغل وأنا عندي 18 سنة، فأنا لم أستمتع بحياتي.. لذلك في أشد الحاجة للاستمتاع بحياتي بعيدًا عن التوتر وانشغالي بالفن والتمثيل طوال الوقت”.